Национальный банк Украины (НБУ) установил на вторник, 1 октября, курс доллара по отношению к национальной валюте на уровне 24,19 гривен за единицу "зеленого". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар стал дороже на 11 копеек

Евро поднялся в цене незначительно, подорожав на 1 копейку. Сегодня официальный курс европейской валюты составляет 26,34 гривни за один евро.

Немного подорожал и российский рубль - до 0,374 гривни за единицу валюты РФ.

Курс НБУ для основных валют на 1 октября:

1 доллар - 24,19747400 (+0,11466500);

1 евро - 26,34862900 (+0,01407700);

1 российский рубль - 0,37434000 (+0,00047000).

Ранее "Страна" писала о том, почему курс доллара к гривне вдруг пошел вверх и надолго ли это.

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