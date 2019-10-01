В Перу президент Мартин Вискарра распустил парламент, а тот объявил, что отстраняет его от власти. Об этом сообщает ТАСС.

Вискарра объявил о решении распустить Конгресс после того, как парламентарии отказались рассмотреть вопрос доверия Совету министров Перу до начала выбора членов Конституционного суда.

После этого председатель Конгресса (однопалатного парламента) Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти Мартина Вискарры. На заседании парламента была одобрена резолюция, которая объявляет президента республики временно неспособным занимать эту должность за нарушение конституционного строя.

Глава парламента привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве и.о. президента. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов законодательной ассамблеи.

Напомним, что Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году.

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