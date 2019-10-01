За сутки на Донбассе позиции ВСУ 21 раз подверглись обстрелу, один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной утром 1 октября.

Позиции ВСУ обстреливали из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Нарушения режима прекращения огня зафиксировали в районе Водяного, Новотроицого, Новомихайловки, Лебединского, Опытного, Марьинки, Светлодарска, Новозвановки, Ноовлуганского.

"Во время одного из обстрелов противник использовал беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов", – сообщили в штабе.

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Как сообщала "Страна", 20% территории подконтрольного Украине Донбасса заминированы.