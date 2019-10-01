1 октября ожидается магнитная буря средней интенсивности. В этот день метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головные боли и повышенное давление. Об этом сообщает "Сегодня".

Следующую магнитную бурю ожидают 29 октября. А под конец месяца, 30 числа, могут прийти и более мощные возмущения. Медики предупреждают о возможных обострениях хронических болезней. В эти дни советуют прогулки на свежем воздухе, покой, пить больше теплых травяных чаев и воды, воздержаться от алкоголя и интенсивных физических нагрузок, ложиться спать не позже 22:00-23:00.

Напомним, что магнитная буря накрыла на прошлых выходных 27-29 сентября.

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