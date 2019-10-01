Американские СМИ сообщили, что при скандальном телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание ссылается на собственный источник в Госдепартаменте. По его данным, Майк Помпео был среди чиновников, которые слушали телефонный звонок от 25 июля. О присутствии Помпео во время телефонного разговора до сих пор ни разу не сообщалось.

Стенограмму разговора между Трампом и Зеленским Белый дом обнародовал 25 сентября. Из-за телефонного диалога была инициирована процедура импичмента Дональда Трампа. В том разговоре президент США напомнил Зеленскому, что Джо Байден как вице-президент США в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Мы публиковали полную стенограмму разговора президентов на русском языке.