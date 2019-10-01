Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки возможного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" пока не согласованы. Об этом сообщает ТАСС.

"По срокам в "нормандском формате" понимания нет", - сказал представитель Кремля журналистам. Он добавил, что во Франции, куда Владимир Путин отправился на похороны бывшего французского лидера Жака Ширака, у него состоялась полноценная беседа с президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее помощник Владимира Зеленского по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США. А глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что встреча может состояться в середине октября.

Напомним, что в Минске сегодня попробуют подписать формулу Штайнмайера со второй попытки.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в "Нормандском формате" пока пройдет без США.