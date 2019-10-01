На этой неделе синоптики пообещали потепление, но всего на два дня. Солнце прогреет воздух до +22 днем 2 и 3 октября, а затем опять похолодает до +12 и зарядят дожди. Об этом говорят прогнозы погоды на неделю от разных источников.

Укргидрометцентр сообщает, что во вторник, 1 октября, в Киеве воздух прогреется до +14...+16. Ночью шел дождь, днем - без осадков. Среда станет самым погожим днем недели: до+22 днем, переменная облачность без осадков. В четверг, 3 октября, также будет тепло до +22, но пойдет дождь. В пятницу осадки продолжатся, температура снизится до +14. В субботу сухо и прохладно: +10...+12.

По данным Sinoptik.ua, сегодня в Киеве дождь, до +15 днем. В среду выйдет солнце, потеплеет до +21. В четверг, 3 октября, воздух прогреется до +23, но возможны осадки. В пятницу резко похолодает до +10, пойдет дождь. На выходных термометры покажут всего +9 днем, без осадков.

Похожую картину рисует и Gismeteo. 1 октября, сегодня, дождь и до +15. Во вторник потеплеет до +21, солнечно. В среду +22, возможна гроза. Грозу обещают и в пятницу, 4 октября, а также похолодание до +11. На выходных в Киеве +11...+12, вероятны осадки.

Напомним, что последние пять лет на Земле стали самыми жаркими в истории человечества.

Как сообщала "Страна", Укргидрометцентр объявил, когда в Украину вернется долгожданное тепло.