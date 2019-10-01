За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений в Украине выйдут из статуса бюджетных учреждений. То есть их сделают платными и снимут с финансирования государства. По задумке правительства, высшие учебные заведения должны получить финансовую автономию. Об этом говорится в программе Кабмина, обнародованной 30 сентября.

Выделять госсредства пообещали только тем только тем "провайдерам" высшего образования, которые демонстрируют лучшие результаты. При это доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%.

У ректоров в контрактах пропишут конкретные показатели эффективности и будут оценивать качество их работы в соответствии с этими критериями.

"Изменение системы финансирования высшего образования должно обеспечить конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования" - поясняется изменение финансирования высшего образования в пятилетке Кабмина.

Напомним, что ранее мы разбирали, почему "слуги народа" могут провалить программу правительства Гончарука.

А также писали, что, как заметили эксперты, в программе правительства нет ничего про восстановление Донбасса.