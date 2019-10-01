Полиция Фастовского района задержала мужчину, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, на спецлинию "102" поступило сообщение от врача скорой помощи о смерти мужчины от ножевого ранения.

Как установила выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа, житель столицы приехал в гости к своему приятелю в Фастов. У него дома, вместе с его отчимом, все трое распивали спиртные напитки. Внезапно, между отчимом товарища и киевлянином возник конфликт, тогда, пожилой мужчина нанес удар кухонным ножом в грудь оппоненту.

Приятель пострадавшего вызвал скорую, однако врачи констатировали смерть. 26-летнему жителю Киева удар пришелся в сердце, и от полученной травмы он погиб на месте происшествия.

Полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Нож изъят в качестве вещественного доказательства.

Фото: kv.npu.gov.ua

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