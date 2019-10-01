"Прибыл в Украину сниматься в Слуге Народа-4". Актера Тома Круза заметили в метро Киева. Видео
В киевском метро был замечен легендарный голливудский актер Том Круз, который посетил стацию "Золотые ворота", где его сфотографировали изумленные жители столицы.
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@tomcruise is much closer than you think my friends Том Круз набагато ближче до вас друзі ніж ви думаєте :)
57-летний актер был на станции "Золотые ворота" в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали. Но нескольким счастливчикам все же удалось.
Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.
Позже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды.
Скриншот: Facebook/Киевский метрополитен
В сети уже шутят, что Круз прибыл в Украину, чтобы сниматься в Слуге Народа-4 вместо Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Том Круз не видится с дочерью более четырех лет из-за разной веры.
Также мы писали, что Том Круз хочет бросить саентологию ради дочери.