В киевском метро был замечен легендарный голливудский актер Том Круз, который посетил стацию "Золотые ворота", где его сфотографировали изумленные жители столицы.

57-летний актер был на станции "Золотые ворота" в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали. Но нескольким счастливчикам все же удалось.

Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.

Позже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды.

Скриншот: Facebook/Киевский метрополитен

В сети уже шутят, что Круз прибыл в Украину, чтобы сниматься в Слуге Народа-4 вместо Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Том Круз не видится с дочерью более четырех лет из-за разной веры.

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