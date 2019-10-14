Международная федерация футбола приняла решение обязать валийский "Кардифф" заплатить французскому "Нанту" за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Об этом информирует BBC.

Клуб из столицы Уэльса должен будет выплатить французам 6 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в качестве первого транша при оформлении трансфера.

Напомним, 28-летний аргентинский форвард Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из французского "Нанта" в январе.

Однако 21 января футболист вылетел на частном самолете в Уэльс, но воздушное судно исчезло с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале. "Кардифф" решил не платить за переход и предоставил ФИФА свои доказательства касательно того, что сделка между клубами не имеет юридической силы, так как не была официально зарегистрирована.

В частности, клуб настаивал на том, что трансфер был отклонен руководством АПЛ из-за несоответствия правилам лиги.

Ранее "Страна" рассказывала, что Сала перед трагедияей успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.