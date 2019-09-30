С 1 октября 2019 года установлен "зеленый" тариф на электроэнергию, выработанную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт и которые введены в эксплуатацию.

Как информирует Юрлига, тарифы установлены постановлением НКРЭКУ от 24 сентября 2019 года № 2011:

с 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года - 989,62 коп/кВт·час (без НДС);

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 890,06 коп/кВт·час (без НДС);

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 552,76 коп/кВт·час (без НДС);

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 524,53 коп/кВт·час (без НДС);

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 499,27 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, выработанную из энергии ветра установками мощностью до 30 кВт, которые введены в эксплуатацию с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года представляет 320,96 коп/кВт·час (без НДС). Для установок мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года "зеленый" тариф составляет 320,96 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф на электроэнергию, выработанную из энергии солнечного излучения генерирующими установками мощностью до 50 кВт при условии их расположения на крышах или фасадах зданий и других капитальных сооружений, которые введены в эксплуатацию с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года - представляет 499,27 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф на электроэнергию, выработанную из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств с мощностью до 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года составляет 451,72 коп/кВт·час (без НДС).

Ранее сообщалось, что по словам Данилишина, рост тарифов на электроэнергию для промышленности может вызвать скачок потребительских цен.

Еще мы писали, что глава "Нафтогаза" назвал тарифы на долгосрочный транзит российского газа.