Первый пошел: отставка Данилюка

Еще на выходных появилась информация о том, что секретарь СНБО Данилюк подал в отставку. Тогда же она получила официальное подтверждение от Банковой, а вчера уже, собственно, само заявление было подписано. Данилюк стал первой крупной фигурой новой власти, покинувшей ее.

Причины отставки называют разные. По наиболее распространенной версии (не исключено, что распространенной самим Данилюком), секретарь СНБО написал заявление, выражая несогласие с самоуправством главы Офиса президента Богдана и стоящим за ним Коломойским.

По другой версии, его ушли после того, как Зеленский вернулся из Америки, и причиной тому стало "соросовское" прошлое Данилюка – то есть близость к противникам Трампа. Больше того, в эту версию входит даже допущение, что именно секретарь СНБО передал противникам президента США информацию о содержимом разговора Трампа с Зеленским.

В принципе, с самого начала было понятно, что в команде Зеленского Данилюк – чужак. Не только для кварталовцев и людей Коломойского, но даже для грантовской тусовки, часть которой вошла в новую власть. Все сторонники Данилюка были за рубежом, но, во-первых, они не настолько влиятельны, чтобы иметь решающее слово в Украине (впрочем, сейчас вообще непонятно, имеет ли кто-то такое слово), а во-вторых, зарубежная протекция с точки зрения остальных членов команды Зе – это минус, а не плюс.

Данилюк неплохо поработал на Зеленского во время предвыборной кампании (помогая Зе перебить на Западе имидж "марионетки Коломойского"), поэтому он был вознагражден номинальным постом секретаря СНБО, но все время пытался превратить его в реальный. Например, в пост премьера. Но борьбу за него Данилюк летом этого года проиграл, а потому вопрос его отставки был делом времени.

Больше того, если "соросовская" версия верна, увольнение Данилюка будет не последним, поскольку сторонников американских демократов во власть пробралось немало. И, безусловно, такая зачистка будет означать, что условному союзу между "слугами народа" и "Голосом" Вакарчука пришел конец.

Зачем Луценко сбежал в Лондон?

Пока Данилюк покидал власть, бывший генпрокурор Луценко покинул страну. Вчера он объявился в Лондоне, где собирается проходить курсы английского языка.

Хотя реальные мотивы бегства в Лондон у экс-генпрокурора другие. На него пока не заводят уголовных дел в Украине (впрочем, вполне вероятно, все еще впереди), но он оказался в эпицентре американского скандала с импичментом Трампу и потому решил ретироваться.

Впрочем, перед бегством в Лондон Луценко успел раздать несколько интервью, в которых заявил, что никакого криминала в скандальном деле Burisma нет. И это полностью противоречит тому, что заявлял и делал генпрокурор еще полгода назад.

Но за полгода воды утекло много. Тогда Луценко и стоявший за ним Порошенко пытались заручиться поддержкой Трампа на президентских выборах, да и оказание услуг Белому дому казалось достаточно безопасным занятием.

Однако теперь ясно, что Трамп не оплатил предоставленные услуги и не собирается этого делать. Вообще республиканцы – несмотря на ключевую роль нашей страны в их выборах – по-прежнему ведут себя в Украине на удивление пассивно, в то время как демократы свозили на сессию Генассамблеи ООН целую делегацию активистов во главе с Найемом и, похоже, собираются хорошо вложиться в новую НГО, которая будет отстаивать в Киеве их интересы.

В общем, выходит так, что за поддержку Трампа сейчас можно получить только шишки, а за поддержку Байдена – деньги и интервью в ВВС, "Нью-Йорк Таймс" и т. д. Поэтому Луценко вполне логично решил соскочить с трамповского поезда, который сам же и запустил.

Вот только вряд ли такие метания оценят и у демократов. Луценко будет нужен, пока актуальна тема импичмента – чтобы доказывать, что дело Burisma не стоит выеденного яйца. А потом ему придется перейти на содержание жены – хотя бы помощником депутата.

Кассовым аппаратом – по рейтингу

Тем временем под украинскую власть закладывается мина замедленного действия внутри Украины. Вчера у Офиса президента собрался маленький Налоговый майдан, который может стать прообразом куда большей акции протеста.

Причина – в изменениях в Налоговый кодекс, которые уже приняты парламентом в двух чтениях и ждут подписи президента. Изменениях теоретически правильных, но ранее уже отравивших жизнь Януковича.

В свое время Кучма создал очень жизнеспособную систему, позволявшую малому бизнесу легально платить минимум налогов со своих доходов. Больше того, эта система пришлась по вкусу и крупному бизнесу, который стал массово трудоустраивать своих сотрудников как ФОПов. И все попытки сломать эту систему сродни попыткам немцев взять Сталинград.

Введение обязательных кассовых аппаратов вкупе с жесткой системой штрафов не по нутру не только малому бизнесу, но и таким акулам потребительского рынка как "Розетка". Ее владелец уже заявил, что введение новых норм Налогового кодекса приведет к закрытию компании. А сегодня закрыть "Розетку" для массового потребителя – это даже хуже, чем банкротство "Приватбанка" или закрытие EX.UA, потому что альтернативы почти нет, а те, что есть, работают по тем же принципам, что и "Розетка".

Поэтому подпись Зеленского под новой версией Налогового кодекса может дать старт не только Налоговому майдану, но и пассивному бунту потребителей. Которые, конечно, на Майдан не выйдут, но мнение о власти резко поменяют.

Программа несбыточного будущего

Еще одной причиной, которая угрожает рейтингам власти, является деятельность нового правительства. Вчера премьер Гончарук представил программу Кабмина на пять лет, которая выглядит местами футуризмом, а местами – просто абсурдом.

Футуризм – это когда обещается, что за 5 лет ВВП Украины вырастет на 40% (но в 2020-м запланировано всего 3,3% роста). Или когда приток иностранных инвестиций обещается на уровне 50 млрд долларов за ту же пятилетку (при том, что в 2018-м они упали до 2,3 млрд). В этом году, правда, возможен резкий рост, но даже привлечение спекулятивного капитала всего мира к покупке ОВГЗ под 15-20% годовых в итоге добавил от силы 4 млрд долларов. И дальше продавать ОВГЗ на 10 миллиардов баксов ежегодно явно не получится.

Однако все это хотя бы в теории выглядит правильно. А вот когда идут обещания за пять лет снизить в два раза потребление "контента страны-агрессора" и "манипулятивного контента" – это уже из области абсурда.

Тех, кто писал программу, можно просто спросить: а какой "контент страны-агрессора" мы еще потребляем? Речь может идти разве что о сериалах, выпущенных до 2014 года, в которых по счастливой случайности не оказалось лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Так выпущенное до 2014 года – это вроде и не "контент страны-агрессора".

Что же касается лиц, "угрожающих нацбезопасности" (по версии СБУ и Минкульта), то сейчас на ТВ присутствует только одно такое лицо – в вышедшем наконец на экраны четвертом сезоне "Сватов", к созданию которого имеет отношение кинобизнес Зеленского. Если исходить из этого, то, естественно, "контент страны-агрессора" после окончания четвертого сезона сократится даже не в два раза, а вообще до нуля.

Что же касается "манипулятивного контента", то невозможно сократить в два раза то, что невозможно измерить. Хотя бы потому, что то, что одним кажется манипуляцией, другие считают просто информацией, а третьи – информационной войной против все той же страны-агрессора. И для выполнения программы правительства придется, к примеру, новости ТСН тоже урезать в два раза.

Но хуже всего то, что, занимаясь утопичной программой, Кабмин полностью забыл о реальных потребностях. До отопительного сезона осталось две недели, но абсолютно ничего из того, чего действительно ждут избиратели Зеленского, правительство не делает. Ни с тарифами, ни с субсидиями. И когда начнут приходить платежки за отопление, никаким цифровым государством настроение от них не изменишь.

Первый день без мелочи

Сегодня – исторический день. Спустя ровно 23 года (без одного дня, правда) из денежного оборота исчезнут самые маленькие украинские деньги – 1, 2 и 5 копеек. С 1 октября 2019 года их не будут принимать нигде, кроме отделений государственных банков. И если единички и двушки уже давно выведены из оборота, то пятаки еще лежат в кошельках у многих украинцев, причем понятно, что сдавать их в Нацбанк никто не будет – скорее сохранят как раритет.

Вывод мелких копеек из оборота – официальное признание государством того, что за 23 года украинская валюта обесценилась более чем в десять раз. И хотя Украина – далеко не лидер по инфляции за этот период, но ориентироваться хочется все-таки не на Зимбабве и Венесуэлу, а на более благополучные страны.

Однако Украине пока очень далеко до Штатов или Швейцарии. И на сегодняшний день объективно в обороте не нужны не только пятаки, но и гривенники с четвертаками (последние, впрочем, тоже выводят из оборота). Да и полтинник необходим больше для точности расчетов при покупке товаров на вес, поскольку все цены уже округлены до гривен, и одна гривна по покупательной способности – это одна копейка советских времен. Вот только зарплаты с пенсиями до соотношения 1:100 явно не дотягивают.