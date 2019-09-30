Команду президента Украины Владимира Зеленского уличили в копировании текста указа о целях развития до 2030 года. Об этом сообщил главный редактор одесского "Таймера" Юрий Ткачев в своём телеграм-канале.

Как отметил журналист, некоторые пункты указа полностью скопированы с перечня индикаторов устойчивого развития с сайта ООН.

"Для сравнения: пункт указа №4: "забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;" Индикаторы устойчивого развития ООН, цель №4: "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех". Т.е. не просто это вот, а тупо дословная копипаста", - написал Ткачев.

Скриншот: t.me/s/dadzibao

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате, поскольку тот взял целый абзац с выступления своего предшественника на съезде партии "Европейская Солидарность".

Также мы писали, что у Зеленского объяснили его плагиат у Порошенко "стереотипным подходом" чиновников.