Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив соответствующую фотографию со встречи с уполномоченным.

Фото: twitter.com/melnykandrij

Ранее глава "Нафтогаза" назвал тарифы на долгосрочный транзит российского газа.

По словам Коболева, если "Газпром" будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС. Если же "Газпром" бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

Еще мы писали, что Еврокомиссия настаивает на принятии "другого решения" по транзитному контракту с Украиной.