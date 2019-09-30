Во вторник, 1 октября в Кишиневе состоится суд по делу беглого украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Завтра в Кишиневе состоится суд по делу Чауса. Помните? Днепровский суд. Беспредел и агония судебной системы. Банки с деньгами, закопанные в огороде. Беглый судья. Три года в эмиграции. Гонимый. Брошенный. Запуганный. Без профессии. Почти без денег. С известным прошлым. Оглядывающийся по сторонам. С неизвестным будущем. Хранитель историй для посадки Грановского и Порошенко. Который рано или поздно обменяет эти тайны на свободу. Чаус как символ подконтрольности одной ветви власти - другой. И неспособность сказать «нет», когда звонят из Администрации президента. Как символ продажности судей", - написала она.

Также Крюкова призвала украинских судей задуматься над судьбой Чауса, прежде чем выполнять решения нового правительства.

"Задумайтесь над судьбой Чауса прежде, чем исполнять решения новой власти. Судьи, скажите, оно стоит того? Если кто-то будет завтра на суде, сделайте фото и передайте привет беглому судье. От поклонников. Мы сочувствуем и ждём дома. Нам будет о чем поговорить", - пишет Крюкова.

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, которые нашли в двух стеклянных банках. Одну из них судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября 2016 года поддержала представление ГПУ и дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что потребует выдачи его Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса от должности судьи Днепровского районного суда города Киева, поскольку 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.

Ранее сообщалось, что глава МИД Молдовы объяснил задержку экстрадиции Чауса.

Также мы писали, что в НАБУ допросили Грановского по делу об организации побега в Молдову судьи Чауса.