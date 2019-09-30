В Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину возле обменного пункта по адресу улица Борщаговская, 189/1.

Они украли $50 тысяч, ноутбук и телефон и скрылись, сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, нападавших было четверо. На них были надеты маски.

"В 12:15 столице ввели оперативный план Перехват. Разыскивают Mercedes с номерными знаками АА2262, предварительно, ML 500 черного цвета", – говорится в сообщении.

Также указано, что спустя некоторое время план Перехват изменили на план Сирена. Это происходит, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Разыскивают черный Mercedes с номерными знаками АА2262, фото: Киев Оперативный

Ранее "Страна" публиковала видео молниеносного ограбления авто у торгового центра в Киеве.

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