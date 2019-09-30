В программе деятельности Кабинета министров Украины на ближайшие пять лет нет ни одного пункта о восстановлении территории Донбассе, пострадавшей от военных действий. Об этом сообщил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.

По его словам, программа правительства не содержит ни одного словам по восстановлению инфраструктуры Донбасса. "Несмотря на то, что Зеленский неоднократно обещал государственную программу восстановления Донбасса, а Андрей Ермак говорил, что премьер Олексій Гончарук над этим работает", - написал он.

"Красиво, правда? Войне — всё, миру — ничего. За это ли Вам, Володимир Зеленський, во втором туре Донбасс около 90% голосов отдал?", - отметил Скубченко.

Скриншот: Facebook/Александр Скубченко

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства и ряд кадровых назначений. Это первый осмысленный план от Зе-команды с конкретными целями, которые ставит перед собой новое правительство. До этого дня ни президент, на парламентская коалиция (в виде "Слуги народа") еще не публиковали своих программ.

Как мы писали, Министр инфраструктуры прикинул, сколько денег пойдет на восстановление Донбасса.