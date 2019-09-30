В Николаеве пассажирка маршрутного автобуса едва не погибла на остановке. Водитель тронулся с места и не заметил, что куртку женщины во время выхода зажало дверями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как автобус тянет женщину за собой, а потом она падает.

Свидетели утверждают, что автобус протащил пассажирку по дороге несколько десятков метров.

"Он даже не остановился, чтобы хотя бы посмотреть, что с ней. Люди подбежали ее поднять", - рассказала очевидица.

Автобус остановился только после того, как пассажиры в салоне подняли шум. Женщина лежала на асфальте, вокруг нее собрались люди. На место вызвали полицию и скорую. Медики говорят, что пострадавшая отделалась сотрясением мозга и ушибами. Зажатая в дверях автобуса куртка смягчила падение. Автобус, в котором произошел инцидент, коммунальный.

Предполагается, что водитель спешил и не заметил пассажирку, потому что новые автобусы из-за конкуренции постоянно вытесняют с остановок частные маршрутки. Сейчас водитель автобуса отстранен. Все медицинские расходы потерпевшей предприятие взяло на себя.

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