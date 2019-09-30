Синоптик Наталья Диденко написала, что первый день октября в Украине будет теплым и ласковым, как рыжий котенок и дала прогноз погоды на вторник, 1 октября, на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня ожидается +17...+23 градуса, разве на севере свежее, +14...+17 градусов.

Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке" - написала синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Она добавила, что в Киеве первое октября будет свежим, +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков.

Также она добавила, что погода по всей Украине 2 октября также ожидается солнечной и теплой и пообещала составить подробный прогноз уже завтра, 1 октября.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" рассказывала, что синоптики из Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в Украине 1 октября.

Также мы сообщали, что спасатели зафиксировали землетрясение с эпицентром у села Колочава на Закарпатье.