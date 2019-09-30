Банки не несут ответственность за содержимое индивидуального сейфа, который используют клиенты, если соответствующий договор не содержит положения относительно ответственности банка за его содержимое.

Соответствующее положение содержит постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 10 апреля 2019 года по делу № 372/4948/15, пишет Юрлига.

В таком случае применяется положение Гражданского кодекса об имущественном найме (аренде). Так, на лицо возлагается обязанность доведения того, что в арендованном истцом индивидуальном сейфе находились денежные средства.

Соответствующее положение содержит постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 10 апреля 2019 года по делу № 372/4948/15.

Лицо обратилось в суд с иском к ПАО "Банк Січ" о возмещении имущественных убытков и морального вреда, нанесенного в связи с ненадлежащим выполнением условий договора на пользование индивидуальным сейфом.

Исковое заявление мотивировано тем, что между банком и лицом был заключен договор относительно пользования индивидуальным сейфом, в соответствии с условиями которого банк предоставил, а последний арендовал индивидуальный сейф в депозитном хранилище банка для хранения в нем ценностей и документов. В дальнейшем истцом было помещено в указанный сейф средства в размере 46 650,00 долларов США и 3 250,00 евро. Вскоре истцом было выявлено, что неустановленное лицо тайно завладело надлежащими ему денежными средствами, после чего с места совершения преступления исчезла.

ВС кассационную жалобу лица оставил без удовлетворения, оставив решения местного и апелляционного судов без изменений, учитывая следующее.

В соответствии с ГК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иных требований, которые обычно устанавливаются.

Нарушением обязательства является его невыполнение или выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение).

Из содержания соответствующего договора на пользование индивидуальным сейфом предусмотрено, что банк освобождается от ответственности за его содержимое.

В соответствии с ГК к договору о предоставлении лицу банковского сейфа без ответственности банка за содержимое сейфа применяется положение этого Кодекса об имущественном найме (аренде).

Гражданское судопроизводство осуществляется на принципах состязательности сторон. Стороны имеют равные права относительно представления доказательств, их исследования и доведения перед судом их убедительности. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или отрицаний. Доказывание не может основываться на предположениях.

Истцом не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что в арендованном истцом индивидуальном сейфе находились денежные средства в размере 1 190 640 грн.

В соответствии с этим, суд считает, что кассационную жалобу следует оставить без удовлетворения, а обжалованные решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений.

Ранее сообщалось, что Верховный суд решил, что алименты могут взыскать с депозитных вкладов должника.

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