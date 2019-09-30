В понедельник, 30 сентября 2019, во всем мире вспоминают очередную годовщину подписания тогдашними властями Британии, Франции, Италии и Германии т.н. Мюнхенского сговора, позволившего нацистам оккупировать Чехословакию, завладеть ее военно-промышленным потенциалом и вооружением, а затем и развязать Вторую мировую войну.

В результате данного соглашения этими западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии фашистской Германией. А точнее, оно предусматривало передачу Германии Судетской области Чехословакии (со всеми сооружениями и укреплениями, фабриками, заводами, запасами сырья, путями сообщения…), а также удовлетворение за счет Чехословакии территориальных притязаний Венгрии и Польши.

Мюнхенское соглашение стало одним из наиболее ярких проявлений "политики умиротворения" Гитлера, проводимой накануне Второй мировой войны правительствами Великобритании и Франции, с целью добиться сговора с нацистской Германией за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить гитлеровскую агрессию от Англии и Франции, направив ее на Восток, против Советского Союза.

Оно было подписано в ночь с 29 на 30 сентября 1938 в Мюнхене. Проект соглашения был представлен главой фашистской Италии Муссолини. Фактически он был представлен накануне соратниками Гитлера - Германом Герингом и другими.

Пакт между Англией и Германией

Буквально через несколько часов после подписания Мюнхенского сговора, 30 сентября 1938, между властями Британии и нацистской Германии был подписан пакт о ненападении.

"В этом дополнительном соглашении между Англией и Германией обе стороны договаривались о том, что договор о военно-морских флотах должен оставаться прочным как символ решимости обоих наших народов никогда не воевать друг против друга", - написал в своих мемуарах незадолго до казни глава МИД нацистской Германии Риббентроп. Ранее в переписке с Гитлером состоял британский король Эдуард VIII, отрекшийся от престола.

Вермахт не получил бы чешские танки

Считается, что если бы Гитлер решил напасть на Чехословакию в 1938 году, то немецкая армия (вермахт) неминуемо бы натолкнулась на мощные оборонительные сооружения, построенные силами армии Чехословакии. Обойти их, как французскую Линию Мажино двумя годами позднее, не представлялось возможным. В распоряжение Чехословакии также была развитая военная промышленность, имелись собственные танки. После захвата Чехословакии в результате Мюнхенского сговора они были включены в танковые части вермахта наравне с немецкими. Чешские LT vz.38 в составе вермахта приняли участие в нападении на СССР. Позднее на заводах Чехии наладили выпуск сотен "Пантер", "Тигров" и другого вооружения, а также боеприпасов.

Как отмечает историк Олег Будницкий, военные силы нацистов были ничтожны даже по сравнению с армией одной Франции, имевшей на тот момент договор о взаимопомощи с Чехословакией.

Сопровождавший премьера французский посол в Берлине Андре Франсуа-Понсе на фоне подписания Мюнхенского сговора заметил: "Вот так Франция обращается с единственными союзниками, которые остались ей верны".

Только власти СССР были готовы помочь Чехословакии. Но между нами и этой страной лежала Польша, которая отказалась предоставлять коридор для Красной армии. Соответствующее заявление наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова в Лиге Наций 21 сентября 1938 было проигнорировано.

Кто решил судьбу Чехословакии без Чехословакии

В итоге Мюнхенский сговор подписали премьер Британии Чемберлен, нацистский канцлер Гитлер, дуче Италии Муссолини и французский премьер-министр Даладье.

Представителей Чехословакии на подписание Мюнхенского сговора не допустили. Их позвали только на оглашение результатов переговоров и поставили перед фактом. Делегация Советского Союза вообще не была приглашена и в этом не участвовала. Позднее в разделе Чехословакии приняла участие и Польша, захватившая Тешинскую область. Венгрия получила часть Закарпатья.

16 марта 1939 года нацисты в Чехословакии создали "протекторат Богемия и Моравия". Официально его возглавлял чешский президент Эмил Гаха, но власть действительная принадлежала куратору из Берлина.

Позже сэр Уинстон Черчилль, став премьер-министром Великобритании, охарактеризовал англо-французский план расчленения Чехословакии как возмутительный, а политику премьер-министра Чемберлена преступной, "потому что она ведет к неизбежному развязыванию войны".

Как запустили Вторую Мировую Войну:

Видео: youtube.com/British Pathé

Подписавшие Мюнхенский сговор державы в конечном счете признали его позором для себя. 5 августа 1942 года свою подпись под этим соглашением отозвала Великобритания. 22 августа 1944 года то же самое сделала Франция. Спустя несколько дней ее примеру последовала Италия, очистившаяся от дуче Муссолини. Германия признала документ недействительным в декабре 1973 года.

Польша признала границу с Чехословакией под нажимом СССР в 1958 году.

Ранее мы разбирались в сути договора о ненападении между Германией и СССР

