Президент Украины Владимир Зеленский присвоил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Об этом говорится в Указе №723/2019 от 30 сентября опубликован на официальном сайте президента Украины.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и новоназначенный генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обсудили последствия возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также мы рассказывали, что глава МИД Украины заявил, что в Минске из-за технического недоразумения Киев письменно не согласовал условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса. Пристайко не смог назвать дату следующей встречи контактной группы.