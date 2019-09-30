Начало новой недели на валютном рынке ознаменовалось подорожанием безналичного доллара. В понедельник 30 сентября курс доллара поднялся сразу на 25 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 24,32-24,37 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

"Бизнес придерживает доллар, не торопится его продавать. Потому общий объем торгов был совсем небольшим — порядка $100 млн, а без спекуляций вообще $60 млн", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как сообщается, экспортеры выжидают с валютными продажами в надежде на подорожание доллара. А иностранцев, которые на прошлой неделе активно продавали валюту под покупку гособлигаций, просто нет. Поскольку Минфин не запланировал на эту неделю крупных размещений ОВГЗ. К тому же на все это наложились сезонные показатели.

"Сегодняшняя растущая курсовая динамика стала отражением эффекта окончания финансового месяца и квартала и ситуативным ростом спроса со стороны крупных покупателей для финализации результатов финансовой деятельности и фиксации банками валютных позиций", — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке курс доллара поднимали два раза: на 5 копеек утром, и на 10 — к вечеру. Средняя цена продажи доллара людям достигла 24,35-24,50 грн/$. Минимальный ценник оказался на уровне 24,24 грн/$, а максимальный — на 24,70 грн/$. Выкупали валюту у населения в рамках 23,95-24,36 грн/$.

Завтра финансисты допускают новый раунд удорожания безналичной валюты.

"Скорее всего, 1 октября межбанк будет открываться широко — 24,30-24,40 грн/$. Валюта у бизнеса есть, и он может начать ее продавать по мере увеличения курса доллара. Особенно те компании, которым гривна нужна на выплату зарплат и прочие текущие нужды. Хотя не исключается и некоторое подорожание валюты", — считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной сделал более оптимистический прогноз на завтра — 24,20-24,30 грн/$.

Ранее сообщалось, что происходит с курсом гривны и как долго он будет укрепляться.

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