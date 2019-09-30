Компании, которые поставляют тепло, не имеют права начислять украинцам пеню, если платежка пришла человеку менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты. Такие изменения в свое постановление на днях внес Кабмин по рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники проанализировали проект правительственных правил предоставления услуг отопления, которые им направил еще в марте предыдущий состав Кабмина, и выявили ряд моментов, требующих корректировки. И 21 сентября правительство согласилось с претензиями АМКУ и внесло изменения.

Тем же документом антимонопольное ведомство попросило чиновников уточнить предельный срок перерасчета суммы в платежке, если поставщик оказал некачественную услугу. Сделать это он должен будет максимум в течение месяца.

Кроме того, в оригинальном документе были предусмотрены штрафные санкции для получателей услуги (пеня за несвоевременную оплату). Однако не было никакого наказания для поставщика за непредоставление услуги. По заверениям АМКУ, и такое изменение Кабмин принять согласился. Это означает, что теплогенерирующая компания будет штрафоваться за каждый день холодных батарей. Правда, размер санкций в антимонопольном ведомстве сообщать не стали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Антимонопольном комитете заявили, что "Нафтогаз" обманывает украинцев с ценами на газ.

Также мы рассказывали, что Антимонопольный комитет открыл дело из-за "Роттердам+".