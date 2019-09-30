Антимонопольный комитет объяснил, когда украинцам не должны начислять пеню
Компании, которые поставляют тепло, не имеют права начислять украинцам пеню, если платежка пришла человеку менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты. Такие изменения в свое постановление на днях внес Кабмин по рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщила пресс-служба ведомства.
Чиновники проанализировали проект правительственных правил предоставления услуг отопления, которые им направил еще в марте предыдущий состав Кабмина, и выявили ряд моментов, требующих корректировки. И 21 сентября правительство согласилось с претензиями АМКУ и внесло изменения.
Тем же документом антимонопольное ведомство попросило чиновников уточнить предельный срок перерасчета суммы в платежке, если поставщик оказал некачественную услугу. Сделать это он должен будет максимум в течение месяца.
Кроме того, в оригинальном документе были предусмотрены штрафные санкции для получателей услуги (пеня за несвоевременную оплату). Однако не было никакого наказания для поставщика за непредоставление услуги. По заверениям АМКУ, и такое изменение Кабмин принять согласился. Это означает, что теплогенерирующая компания будет штрафоваться за каждый день холодных батарей. Правда, размер санкций в антимонопольном ведомстве сообщать не стали.
Ранее "Страна" сообщала, что в Антимонопольном комитете заявили, что "Нафтогаз" обманывает украинцев с ценами на газ.
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