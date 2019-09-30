Визит в украинскую столицу собирается осуществить помощница госсекретаря США из Бюро по урегулированию конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Натали посетит Варшаву, Краков, и Киев, где она пробудет с 30 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США в понедельник.

"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, со Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине и неправительственными организациями и организациями гражданского общества, чтобы обсудить поддержку реинтеграции ветеранов и конфликт на Донбассе", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани встречался с Ермаком, Богданом и Бакановым.

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