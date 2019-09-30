Министр МВД Украины Арсен Аваков показал фото с совместных учений подразделений МВД в Международном учебном центре возле села Старое в Киевской области, которые посетил сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее фото министр опубликован на своей странице в Инстаграме.

Аваков, Зеленский и Сойлу во время учений МВД. Скриншот: Instagram/arsenik78

Как видно на фото, Аваков стоит с Зеленский и министром МВД Турции Сулейманом Сойлу вместе с сапером ГСЧС в специальном обмундировании.

"Обучение системы МВД Украины. Сапер ГСЧС - Президент Украины Владимир Зеленский и министры внутренних дел -Украины и Турции. Когда учения завершились успешно и все в отличном настроении", - написал Аваков.

Напомним, совместные учения подразделений МВД в Международном учебном центре прошли возле села Старое в Киевской области. В мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации.

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).

Ранее сообщалось, что 16 сентября во Львовской области начались американо-украинские военные учения Rapid Trident.

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