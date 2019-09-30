Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка летом закрыто, так как Зеленский сам публично подтвердил отсутствие какого-либо давления.

Об этом американский лидер написал в Twitter в понедельник, 30 сентября.

"Еще раз: президент Украины сказал, что не было (ноль) давления на него с моей стороны. Дело закрыто!" - высказался президент.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Также Трамп заявил, что американский разведчик практически ничего не знал о звонке между президентами.

По его словам, жалоба от поддельных заявителей не проходит. В основном речь идет о звонке к президенту Украины, который во имя прозрачности, он немедленно передал Конгрессу и общественности.

Кроме того, Трамп обвинил Шиффа в искажении содержания своей беседы с Зеленским и потребовал привлечь его к ответственности за госизмену.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейковое и ужасное заявление, представив его как мое, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал его Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?" - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп оценил Зеленского в Твиттере.

Также мы рассказывали, что Трамп обвинил Байдена в коррупции и удивился, почему США так много помогают Украине.