Ведущий популярного вечернего американского шоу "Last Week Tonight with John Oliver" ("События прошедшей недели с Джоном Оливером") на телеканале HBO Джон Оливер показал провокационное выступление президента Украины Владимира Зеленского в "Вечернем квартале" в 2016 году.

Скриншот выступления Зеленского в "Вечернем квартале"

В эфире обсуждалась тема возможного импичмента американского президента Дональда Трампа. По словам ведущего, каждая часть нового "Уотергейта" еще тупее, "чем вы можете себе представить".

"И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит нелепо. На самом деле он был комиком и играл роль президента Украины в ситкоме. Мой любимый факт об этом, что в одной из комический сцен он вместе с другим парнем изображали, что играют на пианино... ну, вы увидите", – сказал он. После этого в шоу показали выступление актеров "Квартала 95" за 2016 год.

"Да, он играет на пианино своим членом!" – отметил ведущий после ролика.

Видео: Facebook/Андрей Николаевич Бочаров

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщил, что 25 июля Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

После этого члены Демократической партии США в Конгрессе заявили, что не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и не собираются отказываться от попытки провести импичмент.