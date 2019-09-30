В серии постов в Twitter Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине и назвал Байденов коррумпированными.

"Я искал коррупцию, а также почему Германия, Франция и другие страны Евросоюза не делают больше для Украины. Почему США всегда делают так много и вкладывают столько денег в Украину и другие страны? Кстати, Байдены были коррумпированы!", - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Также президент США упомянул и американские медиа, назвав их изготовителями фейковых новостей.

"Фейк-ньюз медиа хотят быть как можно дальше от украинских и китайских сделок, заключенных Байденом. Коррумпированные медиа так вредны для нашей страны! На самом деле, СМИ могут быть еще более коррумпированными, чем Байдены, что трудно сделать!", - написал президент США.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп 28 сентября опубликовал предвыборный ролик, в котором появляются президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а также Арсений Яценюк.

Также мы писали о том, что чтобы обезопасить себя от импичмента Трамп нанял Чиполлоне.