Трамп обвинил Байдена в коррупции и удивился, почему США так много помогают Украине
В серии постов в Twitter Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине и назвал Байденов коррумпированными.
"Я искал коррупцию, а также почему Германия, Франция и другие страны Евросоюза не делают больше для Украины. Почему США всегда делают так много и вкладывают столько денег в Украину и другие страны? Кстати, Байдены были коррумпированы!", - написал Трамп.
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Также президент США упомянул и американские медиа, назвав их изготовителями фейковых новостей.
"Фейк-ньюз медиа хотят быть как можно дальше от украинских и китайских сделок, заключенных Байденом. Коррумпированные медиа так вредны для нашей страны! На самом деле, СМИ могут быть еще более коррумпированными, чем Байдены, что трудно сделать!", - написал президент США.
Скриншот: Twitter/Donald J. Trump
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп 28 сентября опубликовал предвыборный ролик, в котором появляются президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а также Арсений Яценюк.
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