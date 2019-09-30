Вашингтону понадобится российское согласие на публикацию стенограмм телефонных бесед между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Песков сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить эту тему с Вашингтоном, если тот направит Москве сигнал, но отметил, что такие раскрытия не являются нормальной дипломатической практикой.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США накануне заявил, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами, ссылаясь на беспокойство, что американский лидер мог поставить под угрозу национальную безопасность.

В начале сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. В США заговорили об импичменте Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

После этого близкая к демократам американская газета рассказала как "плохие парни" Трамп и Джулиани давят на "борца с коррупцией" Зеленского.

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