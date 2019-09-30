Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко объявил о награде в три миллиона гривен за информацию о людях, причастных к поджогу дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 сентября.

"Чтобы не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушения на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал Порошенко.

По словам экс-президента, круг лиц, на которые могут быть причастны к этому преступлению, довольно узкий.

"Пальцем тыкнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", подытожил нардеп.

Скриншот: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, Гонтарева, возглавлявшая Национальный банк Украины с 2014 до 2018 года, 26 августа пострадала в ДТП в Лондоне и была госпитализирована с травмами.

А вскоре после этого сгорели машина сына Гонтаревой и стильный загородный особняк экс-банкирши.

"Страна" писала о жалобе Гонтаревой на Порошенко: 18 сентября экс-глава НБУ поплакалась, что бывший президент не поддержал ее после поджога дома. После этого Порошенко навестил Гонтареву и подарил ей футболку с изображением экс-главы НБУ в образе балерины с саблями.