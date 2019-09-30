В конце октября партия "Слуга народа" проведет съезд, среди запланированных вопросов - смена главы партии Дмитрия Разумкова, который занял кресло спикера Верховной Рады.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Рады Александр Корниенко интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В конце октября будет съезд...Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков рассказал, почему депутаты проваливают голосования законопроектов президента.

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