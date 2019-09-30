Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Так, под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований". Все эти структуры и лица включены в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).

По данным сервисов, отслеживающих передвижения воздушных судов, самолеты летали как внутрироссийскими маршрутами (в основном между Москвой, Петербургом и Ростовом), так и международными. Прогулочная яхта St. Vitamin длиной 37 метров последний раз ходила из Геленджика в Новороссийск 24 сентября.

По мнению американских властей, "Агентство интернет-исследований" российского бизнесмена Евгения Пригожина, называемое "фабрикой троллей", публиковало в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Напомним, что Лавров назвал тщетным санкционное давление на Россию во время встречи с Помпео.

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