Представители трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 1 октября попробуют со второго раза подписать формулу Штайнмайера, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект формулы Штайнмайера согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств Нормандской четверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "скорее всего, это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять".

"Однако он не будет носить характера международного договора", - отметил источник.

Отмечается, что подписать документ должны представители "ДНР" и "ЛНР" на переговорах, а также представитель Украины Леонид Кучма. В качестве международных посредников документ закрепят подписями представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Если документ будет подписан, Киев должен будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - сказал источник.

Как сообщается, документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Также отмечается, что подписание документа откроет путь к проведению саммита глав государств нормандского формата и к окончательному разведению сил на пилотных участках на линии соприкосновения и обменам пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее сообщалось, что помощник Зеленского рассказал, что "формула Штайнмайера" ляжет в основу будущего закона по Донбассу.

Также мы писали, что Пристайко заявил, что в Минске собираются письменно согласовать "формулу Штайнмайера".