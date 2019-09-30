Во вторник, 1 октября, в Украине будет солнечная и очень теплая погода. В страну возвращается практически летнее тепло, которое распространится на всю территорию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В северной части страны ожидается +14...+16 днем и +11...+13 ночью, осадков не ожидается. На западе Украины столбик термометра местами поднимется до +23, а в среднем на западе будет около +17 градусов днем. Ночью будет прохладно - +11...+13 градусов.

В центре Украины ожидается около +16 днем и +12 ночью. Теплее всего будет на юге - около +22 днем и +14...+16 ночью.

Небольшой дождь пройдет только на востоке страны, днем там ожидается +16, а ночью - +12 градусов.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха составит около +14...+16 градусов днем и около +12...+14 ночью.

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