"Доброе утро!" Ульяна Супрун вернулась в Соединенные Штаты
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Об этом экс-чиновница сообщила у себя в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.
"Доброе утро!", - написала Ульяна Супрун.
Фото: twitter.com
Пару дней назад она сообщила в Twitter, что улетает, опубликовав фотографию, на которой она находится в аэропорту.
"Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь", - написала Супрун.
Причины своего отъезда бывшая чиновница не разглашала, но отметила, что ожидает об этом "новые фейки".
Фото: twitter.com
Напомним, что сратники Супрун после ее ухода заявили о политрепрессиях.
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