В Ровенской области в селе Полесское Березновского района сторонники ПЦУ захватили храм. Прихожане Свято-Михайловской общины рассказали, что захват произошел при содействии полиции и местных властей.

Об этом передает СПЖ, опубликовавший видео с места событий.

"У нас есть документы на церковное здание, есть право собственности, технический паспорт, как на дом, так и на церковь, есть код, печать", - рассказал священник Украинской православной церкви Степан Корочук. После фактически насильственного захвата храма он заново организовал службы под выстроенным навесом у общинного дома.

Местные жители говорят, что с появлением томоса в селе началась вражда. Их односельчане, практически не посещавшие церковь, устроили настоящий штурм, не постеснявшись снести со своего пути даже инвалида на коляске.

На видео попали и кадры штурма церкви, которому способствовали отдельные полицейские во главе с начальником местной полиции.

Видео: youtube.com/СПЖ I Союз Православных Журналистов

Как сообщала "Страна", верующие Украинский православной церкви на Волыни призвали Зеленского защитить их права.

Также стало известно, что в селе Четвертня Маневицкого района Волынской области представители Волынской ОГА, силовиков и ПЦУ пытались захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви. По данным корреспондента "Страны", от ОГА приехала комиссия, которая будет "передавать" храм местным сторонникам ПЦУ, которые незаконным образом перерегистрировали церковную общину.

Ранее в Киевской области представителями ПЦУ было захвачено и помещение Киевского патриархата.

Отметим, что представителей ПЦУ выгнали из афонских монастырей. Те прибыли в две обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян. Видя их в священнических одеждах, афонские монахи решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ их предупредили, что им даже записки о поминовении оставлять на службу нельзя. Их попросили даже не фотографироваться, дабы не дискредитировать святые места.

Напомним, что в январе 2018 года двое жителей Киева поднялись на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря, облили ее бензином и подожгли. Пожар погас сам по себе, и никто не пострадал. За попытку поджога из задержали сотрудники полиции и открыли уголовное производство, которое предусматривает до 15 лет тюрьмы.