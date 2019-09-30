Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 30 сентября, упал до 24,36 грн/$1 с 24,115 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,34-24,38 грн/$1, тогда как Нацбанк на 1 октября установил официальный курс 24,197474 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 сентября снизился до 24,1622 грн/$1 с 24,0748 грн/$1.



Также Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 октября до 24,197474 грн/$1 по сравнению с 24,082809 грн /$1 на 30 сентября 2019г.

Ранее "Страна" рассказывали, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках 30 сентября.

Также мы сообщали прогноз курса доллара в Украине на следующие три года.