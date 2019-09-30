В государственном Ощадбанке запустили в продажу кольца со встроенным NFC-модулем, с помощью которого можно совершать бесконтактные покупки в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе банка в Facebook.

Кольцо NFC с чипом для оплат. Фото: .oschadbank.ua

"Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем картой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой оно есть, к терминалу. И все. Оплата произведена успешно", — говорится в сообщении.

По данным банка, сейчас в Украине оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов.

Также отмечается, что кольца изготавливаются из керамики, без металлических деталей и могут выдержать погружение под воду на глубину до 50 метров.

В данный момент банк открыл предзаказ на гаджет. Кольца будут продут продаваться в двух цветах - черном и белом. Предварительная стоимость кольца составляет 3,5 тысячи гривен.

Заказать его можно по ссылке.

Скриншот: Facebook/Ощадбанк

Ранее сообщалось, что 6,5 тысяч онлайн-магазинов в Украине подключили возможность оплаты через Google Pay.

Также мы писали, что в Ощадбанк поступили исполнительные документы для взыскания с РФ компенсации убытков из-за аннексии Крыма.