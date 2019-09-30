Государственный Ощадбанк выпустил перстни за 3,5 тысячи. Ими можно рассчитываться в магазинах
В государственном Ощадбанке запустили в продажу кольца со встроенным NFC-модулем, с помощью которого можно совершать бесконтактные покупки в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе банка в Facebook.
Кольцо NFC с чипом для оплат. Фото: .oschadbank.ua
"Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем картой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой оно есть, к терминалу. И все. Оплата произведена успешно", — говорится в сообщении.
По данным банка, сейчас в Украине оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов.
Также отмечается, что кольца изготавливаются из керамики, без металлических деталей и могут выдержать погружение под воду на глубину до 50 метров.
В данный момент банк открыл предзаказ на гаджет. Кольца будут продут продаваться в двух цветах - черном и белом. Предварительная стоимость кольца составляет 3,5 тысячи гривен.
Заказать его можно по ссылке.
Скриншот: Facebook/Ощадбанк
Ранее сообщалось, что 6,5 тысяч онлайн-магазинов в Украине подключили возможность оплаты через Google Pay.
Также мы писали, что в Ощадбанк поступили исполнительные документы для взыскания с РФ компенсации убытков из-за аннексии Крыма.