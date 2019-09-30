Сотрудники прокуратуры уже с первых дней вступления в силу "реформаторских" изменений к профильному закону, смогли ощутить на себе "покращення". Зарплату сотрудникам силового ведомства, которое уже активно готовится к переаттестации, решили нежданно урезать. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в ГПУ и областных прокуратурах.

В частности, на карточки сотрудникам пришло в среднем на 2 тыс. грн. меньше. Это связано с тем, что ранее прокуроры получали надбавки в зависимости от классного чина. Новыми изменениями в закон "О прокуратуре" предусмотрена отмена положения "О присвоении классных чинов".

Это значит что новые звания в прокуратуре присваивать не будут. Ведь ранее генпрокурор был наделен правом присваивать классные чины от самого низкого-юриста 3 класса (лейтенанта) до старшего советника юстиции (полковника). "Генеральские" классные чины - государственного советника юстиции 1,2,3 классов и высший классный чин государственного советника юстиции Украины (соразмерен генералу армии) присваивал президент. Несмотря на отмену присвоения новых классных чинов, сотрудники, которым они были ранее присвоены, остаются в них пожизненно.

В бухгалтерии Генпрокуратуры рассудили иначе: если раз отменили "Положение о присвоении классных чинов", то и надбавки за эти чины решили больше не выплачивать и срезали зарплату на несколько тысяч гривен каждому прокурору. И если в ГПУ это еще не так ощутимо, потому что там средние зарплаты в районе 40 тысяч гривен, то в местных прокуратурах где зарплата едва дотягивала до 20 тысяч гривен в месяц, сокращение оказалось весьма болезненным.

В районных прокуратурах говорят, что, вероятно, придется теперь получать такую урезанную зарплату пока не пройдут тесты и не заработает новый Офис генпрокурора, при котором обещали в районной (окружной) прокуратуре зарплату - около 30 тысяч гривен "грязными".

Напомним, что президенту Украины передали на подпись закон о реформе прокуратуры.

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