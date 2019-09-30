Заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий - купил телевизор за 112 тыс гривен. Об этом сказано в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Телевизор марки Samsung Холодницкий купил 19 сентября.Также Холодницкий задекларировал 93 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, так как до 16 сентября зам генпрокурора Холодницкий находился в отпуске.

Напомним, что Генеральная прокуратура закрыла дело на Холодницкого за недостоверное декларирование.

Также мы рассказывали, что заработная плата заместителя генерального прокурора Украины, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого резко выросла. В августе (по сравнению с июлем) он получил 282 950 гривен, то есть на 100 000 гривен больше.