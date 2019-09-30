Законопроект о легализации игорного бизнеса и казино позволит защитить права и свободы граждан, минимизировать общественный вред, связанный с организацией и проведением нелегальных азартных игр и связанным с этим уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщают Украинские новости.

Кроме того, документ позволит минимизировать риски для общества и уязвимых групп населения от участия в азартных играх, привлечь инвестиции в экономику Украины, создать дополнительные рабочие места и получить существенный источник дополнительных поступлений в Государственный бюджет.

В частности, документом предусмотрена новая система лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов, для участия в которых организаторы азартных игр должны соответствовать квалификационным и финансовым требованиям, предусмотренным законопроектом.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

Так, для размещения казино специальной игорной зоны есть территории отелей категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд.

Это, в частности, позволит ввести "фейс контроль", чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.

Также вводится принцип "ответственной игры", который предусматривает осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Кроме того, проект предусматривает создание специального органа по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр, осуществляющий лицензирование, ведет публичные реестры, содержащие информацию о лицензиатов и места проведения азартных игр, устанавливает требования по сертификации игорного оборудования и программного обеспечения, проводит электронные аукционы лицензий.

Ранее сообщалось, что легализация казино может вернуть Украине туристическую привлекательность.

Также мы писали, что Зеленский требует от Кабмина срочно подготовить законы по детенизации, казино и янтарю.