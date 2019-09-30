В первом из своих исков, которые мэр столицы Виталий Кличко подал против главы Офиса президента Андрея Богдана и Кабмина, градоначальник требует признать незаконными действия правительства об его увольнении, а второй иск направлен против Богдана о превышении полномочий. Об этом "Стране" рассказал адвокат мэра Киева Алексей Шевчук.

"Если кому-то хочется рейдернуть киевскую власть, то необходимо действовать в рамках законодательства. Мы сегодня видим, что в окружении президента есть умные люди, которые сказали, что любые предложения, принятые на основании письма Богдана – незаконные. Ни один нормативный акт не дает право Богдану обращаться к Кабмину с предложением снять Кличко с должности мэра, а Кабмин, в свою очередь, не имеет права рассматривать такие письма", - сообщил адвокат Кличко Алексей Шевчук.

По словам Шевчука, у них есть все основания полагать, что глава Офиса превысил должностные полномочия. "Сегодня нашелся Богдан Андрей Йосифович, который заявил, что ничего не боится, но в этом случае он действовал не в рамках законодательства. У него нет таких полномочий, а он написал на бланке Офиса президента прошение в Кабмин. Поэтому мы подали иск в суд, чтобы он признал незаконными действия Богдана, а после этого мы будем подавать в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто действует вне закона”, - заявил Шевчук.

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