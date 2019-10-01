Президент Зеленский 23 сентября назначил начальником управления СБУ в Одесской области полковника Виталия Харченко.

Прежнего руководителя одесского управления службы Александра Довженко уволили еще 11 июня 2019 года, при этом в офисе нового президента отметили, что он в числе других уволенных глав облуправлений "отметились в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой".

"Страна" выяснила, кто такой Виталий Харченко и как он связан с новым заместителем главы СБУ Владиславом Бухаревым.

О новом начальнике одесского УСБУ Виталии Харченко крайне мало информации, во всяком случае, в интернете о нем упоминаний почти нет.

Декларация Виталия Харченко тоже скрыта.

Источники "Страны" в СБУ рассказали, что назначение Виталия Харченко связано с новым первым заместителем главы СБУ – генерал-лейтенантом Владиславом Бухаревым.

"Виталий Харченко – человек из команды Бухарева. Харченко работал с Бухаревым еще в начале 2000-х, будучи простым оперативником. Под началом Бухарева Харченко стал специалистом по борьбе с контрабандой. Бухарев продвигал его по служебной лестнице до 2007 года, пока сам не ушел в налоговую милицию. Но связи они не теряли. Когда Бухарев в 2014 году занял должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, он назначил Виталия Харченко работать по линии борьбы с контрабандой в Одесское управление СБУ. Однако поработать на этом направлении Виталию Харченко удалось всего несколько месяцев – уже осенью 2014 года "одесское направление" - контрабанду, взяли под контроль люди Порошенко. Харченко сочли чересчур "прытким" и неудобным. И убрали его в "почетную ссылку" - на должность заместителя начальника управления "К" управления СБУ в Винницкой области. После "почетной ссылки" в Виннице, в 2017 году Харченко был назначен начальником Третьей инспекции Главной инспекции СБУ. Когда Бухарев стал замом Баканова, он начал подтягивать своих людей", - пояснил источник "Страны".

Под внешне невзрачным названием – "инспекция", скрывается довольно интересное подразделение Службы безопасности Украины. Главная инспекция изначально была создана для контроля деятельности всех подразделений спецслужбы.

Однако в основном работа Главной инспекции сводится лишь к аудиту и проверке деятельности управлений материального и хозяйственного обеспечения и кадровой безопасности в спецслужбе.

Для "полевых" оперативников перевод в этот департамент считается своего рода ссылкой. Именно таковой работа там стала и для Виталия Харченко – офицер еще в начале 2000-х приобрел реноме чересчур "беспокойного" и неудобного.

Во всяком случае, за несколько месяцев работы в Одесском УСБУ, Виталий Харченко успел попортить жизнь многим местным контрабандистам.

"В 2014 году он попытался перекрыть каналы контрабанды кланов Александра Кисиля – бывшего депутата горсовета от Партии Регионов и влиятельного предпринимателя Вадима Альперина. Его предупредили, что бы он прекратил бурную деятельность по ликвидации "контрабаса", мол, слишком влиятельные люди стоят за этим. Но он не понял. Поэтому его убрали из Одессы – вопрос решали через губернатора и главу СБУ. Сначала в Винницу перевели, а потом вообще засунули за "ширму" - в Главную инспекцию, которая ни на что не влияет. Возвращение Харченко в Одессу – это очень тревожный сигнал для наших контрабандистов, Харченко считает их своими врагами, которые чуть было не пустили его карьеру под откос", - признался один из влиятельных одесских предпринимателей.

Действительно ли назначение Виталия Харченко поможет переломить ситуацию с бесконечной историей борьбы с контрабандой в Одессе, покажет время. Однако показательно то, что сразу после назначения нового главы УСБУ, в Одессе активизировались старые уголовные производства по фактам контрабанды, документированным спецслужбой еще в 2017–18 годах.

За неделю после возвращения Виталия Харченко в офисах нескольких одесских фирм, подозреваемых в причастности к контрабанде, были проведены обыски. А в отношении нескольких ключевых сотрудников Одесской таможни открыты уголовные производства – подозрение им будет, по словам источника "Страны" в СБУ, вручено на следующей неделе.