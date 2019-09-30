MARUV выложила свои фото в откровенных образах
Эпатажная украинская певица MARUV выложила серию новых фотографий, на которых показала себя со всей красе в откровенных сценических образах.
Скриншот: instagram.com/maruvofficial
Артистка опубликовала в Instagram откровенную фотосессию в черно-белых тонах. MARUV надела черное латексное платье, которое плотно облегло ее фигуру, а поверх него - прозрачный белый пеньюар.
Фото: instagram.com/maruvofficial
На серии других снимков певица с короткими волосами оттенка блонд. Она танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни Mon Amour. Пикантный образ дополнила кожаная куртка.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Ранее "Страна" сообщала, что певица Maruv рассказала о своем вылете из "Танцев со звездами".
Также у нас была новость о том, что MARUV вышла на сцену в красном латексе.