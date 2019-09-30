Эпатажная украинская певица MARUV выложила серию новых фотографий, на которых показала себя со всей красе в откровенных сценических образах.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Артистка опубликовала в Instagram откровенную фотосессию в черно-белых тонах. MARUV надела черное латексное платье, которое плотно облегло ее фигуру, а поверх него - прозрачный белый пеньюар.

Фото: instagram.com/maruvofficial

На серии других снимков певица с короткими волосами оттенка блонд. Она танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни Mon Amour. Пикантный образ дополнила кожаная куртка.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее "Страна" сообщала, что певица Maruv рассказала о своем вылете из "Танцев со звездами".

Также у нас была новость о том, что MARUV вышла на сцену в красном латексе.