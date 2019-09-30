Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов при необходимости дать показания по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США. Об этом Луценко рассказала в интервью ВВС.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - заявил он.

Как отмечается, Луценко уверяет, что с самим Трампом никогда не разговаривал, но с его юристом Руди Джулиани встречался несколько раз и обсуждал это расследование. По его словам, это было простое общение и задачи никто никому не ставил.

Кроме того, экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция Соединенных Штатов.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что текст жалобы разведчика США в части, где речь идет о нем, "манипулятивный и не соответствует истине". Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законы Украины.

Как сообщалось, демократы запускают процедуру импичмента президента США из-за разговора с Зеленским. Перед этим 20 сентября адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена..