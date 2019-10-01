1 октября НБУ поднял курс доллара на 12 копеек - до 24,20 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,40 грн, продают за 24,50 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 23,80 до 24,36 грн, продают - от 24,24 до 24,70 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 1 октября

Курс НБУ сегодня - 24,20 грн, то есть доллар подорожал на 12 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,34 грн - покупка и 24,38 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,40 грн, средняя продажа - 24,50 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 23,80 до 24,36 грн, продажа - от 24,24 до 24,70 грн.

Прогнозы

Банкиры прогнозируют курс доллара на этой неделе в пределах 23,90-24,10 гривен. При этом банки потихоньку поднимают наличный курс доллара. К Новому году курс доллара может снова вернуться к уровню 26-27 грн. При планировании госбюджета владельцы компаний и вовсе заложили курс валюты на уровне 28 грн/долл.

Резкий взлет курса доллара до 24,34/24,38 грн на межбанке 30 сентября специалисты объясняют фактором закрытия месяца, когда большинство игроков скупало доллар. Это быстро развернуло рынок в сторону резкого подорожания валюты. Минфин считает такой взлет котировок последствием спекулятивного "разогрева" межбанка.