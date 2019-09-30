Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак похороны прошли в присутствии только близких. Жака Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

30 сентября в парижской церкви Сен-Сюльпис прошла церемония прощания с экс-президентом Фото: kommersant.ru

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.

Ранее в соборе Сен-Сюльпис в Париже прошло торжественное богослужение. На церемонии присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также десятки мировых лидеров. Свое присутствие подтвердили 80 лидеров стран мира, среди которых: президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель, а также, в частности, президент России Владимир Путин. "Страна" вела онлайн-трансляцию церемонии прощания.

Напомним, что Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где проживал с супругой. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни.