Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина не должна бояться возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом она сказала в интервью изданию LB.ua.

"Да, Россия вернулась, но я не считаю, что мы должны этого бояться. Угроза России существует же каждый день. У нас много друзей, которые могут озвучивать проукраинскую позицию. Новой делегации с ними надо выстроить отношения... Да, для них (для РФ - Ред.) это победа. Но я не вижу в этом чего-то такого, что кардинально меняет их возможности", - заявила Ясько.

Отвечая на вопрос, есть ли у украинской делегации план, как противодействовать России в ПАСЕ, она ответила, что несколько планов и сценариев есть, однако назвать детали отказалась.

Ясько также подтвердила тезис, что в ПАСЕ наблюдается кризис.

"Подобная организация должна быть очень сильной и очень строгой. Если там используются двойные стандарты, это очень плохо. И мы должны кричать и бить во все колокола, говоря: нет, в таком формате ассамблея не может существовать в XXI веке", - подчеркнула глава украинской делегации.

По ее мнению, ассамблея смогла бы вернуть себе репутацию в случае, если заставила бы РФ выполнить все условия по достижению мира в Укране.

На вопрос журналиста, что глава украинской делегации в ПАСЕ скажет при встрече российской пропагандистке Ольге Скабеевой, Ясько ответила:

"В принципе, нам не о чем с ней разговаривать. Буду четко стоять на своем, на украинской позиции. Что тут еще говорить? Скабееву я не боюсь. Веселить кого-то не собираюсь. Троллинг мне не интересен".

20 сентября главой украинской делегации в ПАСЕ избрали Ясько. Ей 28 лет. Она - первая украинка, которая окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Основательница инициативы Yellow Blue Strategy, лектор Украинского католического университета.

Работала в министерстве по вопросам диджитализации, культуры, медиа и спорта Великобритании, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что глава ПАСЕ прокомментировала отсутствие украинской делегации на сессии Асамблеи.

Также мы рассказывали, что страны Балтии и Грузия отказались от участия в открытии сессии ПАСЕ.